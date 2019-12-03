Çin'de yaşanan bir sorgulama videosu sosyal medyada gündem oldu





Videoda sorgulanan bir adam, metal bir sandalyeye kelepçelenmiş halde sorulara cevap vermeye çalıştığı görülüyor.

Sosyal Medyada yayılan görüntülerde Çin Polisi adamı WeChat uygulamasında polisi eleştirmekle suçlanıyor. WeChat Çin'de geliştirilen Whatsapp benzeri bir haberleşme uygulaması. Whatsapp'ın Çin'de kullanılması engelleniyor.

Videoda Polisler , WeChat'te neden Trafik Polislerini eleştirdin ? Polisin motosikletlere el koymasının nesi yanlış?” diye soruyor.

Adam 'özür dilemeye çalışsada Polis yeniden “Neden polisi kötüledin ? Polisten nefret mi ediyorsun? ”

Adam yorumları yaptığında sarhoş olduğunu ve daha sonra polisten özür dilemesi gerektiğini söyleyerek video sona eriyor.

Sosyal kredi puanlama sistemini kullanan Çin'de hükümeti eleştiren insanlar ile birlikte ayrıca aşağıdakiler gibi davranışlar cezalandırıyor;





- Kötü sürüş.

- Trenlerde sigara içmek.

- Çok fazla video oyunu satın almak.

- Çok fazla abur cubur satın almak.

- Çok fazla alkol almak.

- Kredi notu düşük olan bir arkadaşı aramak.

- Kredi notu düşük olan internete bir arkadaşınız olması.

- İnternette "sahte haberler" yayınlanması.

- Yetkisiz web sitelerini ziyaret etmek.

- Köpeğini tasmasız yürüyüş.

- Köpeğinizin havlamasına izin verin.

Vatandaşlar ayrıca , İnternet kullanımına izin verilmeden önce, sosyal kredi skoru veritabanında çalışan bir yüz tanıma testini geçmek zorunda kalacaklar .



