Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de yaşanan bir sorgulama videosu sosyal medyada gündem oldu /03 Aralık 2019 14:28

Çin'de yaşanan bir sorgulama videosu sosyal medyada gündem oldu

Çin'den ortaya çıkan bir videoda, polisin sosyal medyada eleştirilmesi suçundan yetkililer tarafından aranan ve sorgulanan bir adam gösteriliyor.

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü


Videoda sorgulanan bir adam, metal bir sandalyeye kelepçelenmiş halde sorulara cevap vermeye çalıştığı görülüyor. 
Sosyal Medyada yayılan görüntülerde Çin Polisi adamı WeChat uygulamasında polisi eleştirmekle suçlanıyor. WeChat Çin'de geliştirilen Whatsapp benzeri bir haberleşme uygulaması. Whatsapp'ın Çin'de kullanılması engelleniyor. 
Videoda Polisler , WeChat'te neden Trafik Polislerini eleştirdin ?  Polisin motosikletlere el koymasının nesi yanlış?” diye soruyor. 
Adam 'özür dilemeye çalışsada Polis yeniden  “Neden polisi kötüledin ? Polisten nefret mi ediyorsun? ”
Adam yorumları yaptığında sarhoş olduğunu ve daha sonra polisten özür dilemesi gerektiğini söyleyerek video sona eriyor. 
Sosyal kredi puanlama sistemini kullanan Çin'de  hükümeti eleştiren insanlar ile birlikte ayrıca aşağıdakiler gibi davranışlar  cezalandırıyor;

- Kötü sürüş.
- Trenlerde sigara içmek.
- Çok fazla video oyunu satın almak.
- Çok fazla abur cubur satın almak.
- Çok fazla alkol almak.
- Kredi notu düşük olan bir arkadaşı aramak.
- Kredi notu düşük olan internete  bir arkadaşınız olması.
- İnternette  "sahte haberler" yayınlanması.
- Yetkisiz web sitelerini ziyaret etmek.
- Köpeğini tasmasız yürüyüş.
- Köpeğinizin havlamasına izin verin.
Vatandaşlar ayrıca , İnternet kullanımına izin verilmeden önce, sosyal kredi skoru veritabanında çalışan bir yüz tanıma testini geçmek zorunda kalacaklar .

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de yaşanan bir sorgulama videosu sosyal medyada gündem... Sonraki Haber >>

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:23