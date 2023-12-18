Samanyolu Haber /Spor / Çin'deki Türkiye finalinin şampiyonu Eczacıbaşı oldu /18 Aralık 2023 09:40

Çin'deki Türkiye finalinin şampiyonu Eczacıbaşı oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.

Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
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