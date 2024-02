Çin'den ABD'ye sert Tayvan uyarısı

ABD-Çin ilişkileri

Pekin ve Washington'ın ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında kasım ayında yapılan görüşmenin ardından sarsılan ilişkilerini istikrara kavuşturma arayışında.





Öte yandan, Kongre heyetinin ziyareti Tayvan'a askeri ekipman satışıyla ilgili anlaşmayı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayladığı güne denk geldi. Çin'in ABD'li şirketlere yaptırım getirmesine yol açan satış, iletişim ve küresel konumlandırma sistemlerini ve ilgili teknolojiyi kapsıyor. Nispeten küçük boyuttaki satış silah içermiyor.

Peki yönetimi, Washington'u Tayvan meselesinde 'dikkatli' olmaya çağırdı.Çin, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden bir heyetin Tayvan'a yaptığı ziyarete sert tepki gösterdi. Ziyaret sonrası tepkisini dile getiren Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kendi kendini yöneten ada ile her türlü resmi teması kesmesini istedi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Washington'u Tayvan meselesinin "aşırı karmaşıklığı ve hassasiyeti konusunda dikkatli olmaya" çağırdı.Sözcü "Çin, ABD ve Tayvan makamları arasında her türlü resmi etkileşime karşıdır ve ABD'nin Tayvan işlerine her ne şekilde ya da her ne bahaneyle olursa olsun müdahalesini reddetmektedir." dedi.Bu ortamda ziyaret Çin'de beklenenden daha şiddetli bir tepki çekti. Ancak Kongre heyetinin temaslarının 2022 yazında dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrasında Çin'in yaptığı askeri tatbikatlar gibi büyük eylemleri tetiklemesi beklenmiyor.Tayvan, bununla birlikte, bu ay Senato'dan geçen ancak Temsilciler Meclisi'nde bekleyen 95 milyar dolarlık yardım paketinin de bir parçası.Ukrayna ve İsrail'e odaklanan paket, Tayvan'a sağlanan ABD silahlarının yenilenmesi için 1,9 milyar dolar içeriyor.Washington, 1979 tarihli bir yasa uyarınca Tayvan'a işgali caydıracak yeterli askeri donanım ve teknoloji sağlamakla yükümlü.