Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den ABD'ye sert Tayvan uyarısı /23 Şubat 2024 09:32

Çin'den ABD'ye sert Tayvan uyarısı

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen Temsilciler Meclisi Çin Komünist Partisi Seçilmiş Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Mike Gallagher ile görüştü.

SHABER3.COM

Peki yönetimi, Washington'u Tayvan meselesinde 'dikkatli' olmaya çağırdı.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden bir heyetin Tayvan'a yaptığı ziyarete sert tepki gösterdi. Ziyaret sonrası tepkisini dile getiren Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kendi kendini yöneten ada ile her türlü resmi teması kesmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Washington'u Tayvan meselesinin "aşırı karmaşıklığı ve hassasiyeti konusunda dikkatli olmaya" çağırdı.

Sözcü "Çin, ABD ve Tayvan makamları arasında her türlü resmi etkileşime karşıdır ve ABD'nin Tayvan işlerine her ne şekilde ya da her ne bahaneyle olursa olsun müdahalesini reddetmektedir." dedi.

ABD-Çin ilişkileri

Pekin ve Washington'ın ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında kasım ayında yapılan görüşmenin ardından sarsılan ilişkilerini istikrara kavuşturma arayışında.

Bu ortamda ziyaret Çin'de beklenenden daha şiddetli bir tepki çekti. Ancak Kongre heyetinin temaslarının 2022 yazında dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrasında Çin'in yaptığı askeri tatbikatlar gibi büyük eylemleri tetiklemesi beklenmiyor.

Tayvan'a askeri ekipman satışı

Öte yandan, Kongre heyetinin ziyareti Tayvan'a askeri ekipman satışıyla ilgili anlaşmayı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayladığı güne denk geldi. Çin'in ABD'li şirketlere yaptırım getirmesine yol açan satış, iletişim ve küresel konumlandırma sistemlerini ve ilgili teknolojiyi kapsıyor. Nispeten küçük boyuttaki satış silah içermiyor.

Tayvan, bununla birlikte, bu ay Senato'dan geçen ancak Temsilciler Meclisi'nde bekleyen 95 milyar dolarlık yardım paketinin de bir parçası.

Ukrayna ve İsrail'e odaklanan paket, Tayvan'a sağlanan ABD silahlarının yenilenmesi için 1,9 milyar dolar içeriyor.

Washington, 1979 tarihli bir yasa uyarınca Tayvan'a işgali caydıracak yeterli askeri donanım ve teknoloji sağlamakla yükümlü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'den ABD'ye sert Tayvan uyarısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:01