Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den Trump ve Pompeo ile ilgili yeni karar /20 Ocak 2021 22:49

Çin'den Trump ve Pompeo ile ilgili yeni karar

Çin yönetiminin, ABD'de başkanlık görevini bırakan Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'li isim için yaptırım kararı aldığını belirtildi.

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Çin, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'li isim için yaptırım kararı aldığını duyurdu. Gerekçenin ise Çin'e zarar veren planlar olduğu açıklandı.

Çin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aralarında bulunduğu 28 Amerikalıya, Çin'in egemenliğini ihlal ettikleri ve işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanacağını açıkladı.

"Çin'in çıkarlarına zarar verdiler"

Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Son yıllarda, ABD’deki bazı Çin düşmanı politikacı, kendi siyasi çıkarları, önyargıları ve Çin nefretinden hareket ederek ve ayrıca Çin ve Amerikan halklarının çıkarlarını görmezden gelerek Çin'in içişlerine kaba müdahale haline gelen ve Çin’in çıkarlarına zarar veren bir dizi çılgınca eylem planlayıp gerçekleştirdiler” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Çin, ABD’nin bu eylemlerinden sorumlu 28 kişiye yaptırım uygulama kararını aldı” dendi.
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