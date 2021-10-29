Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den üs iddialarına cevap /29 Ekim 2021 20:21

Çin'den üs iddialarına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, "Çin'in Orta Asya'da herhangi bir askeri üssü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'in Tacikistan'ın özel harekat polislerinin kullanımına sunulacak bir üs kuracağı iddiasına dair açıklamalarda bulundu.

Vang, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Çin'in Orta Asya'da herhangi bir askeri üssü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim" cevabını verdi.Ancak Vang, Tacikistan'da kurulacağı belirtilen üs hakkında net bir yorum yapmadı.

Dün Çin'in Afganistan'dan gelen tehditlere karşı Tacik-Afgan sınırına Tacikistan özel harekat polisleri için üs kuracağı bildirilmişti.3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacağı duyurulmuştu.
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