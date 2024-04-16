Samanyolu Haber /Gündem / Çin'in otomotiv devi Chery, Türkiye'den vazgeçti /16 Nisan 2024 09:57

Çin'in otomotiv devi Chery, Türkiye'den vazgeçti

Çinli otomobil üreticisi Chery Türkiye'de yatırım yapmaktan ’nin İspanya’da üretim yapma planları hakkında güncel bilgiler şunlardır

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Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Avrupa'daki ilk fabrikasını Türkiye'de kuracağı açıklanmıştı. Avrupa'daki ilk üretim fabrikasını Türkiye'de kurmak için görüşme yapan Chery yatırım yapma kararından vazgeçti.

Çin'in en büyük otomobil üreticilarinden olan . Chery, binek otomobiller, minivanlar ve SUV'lar üretmekte ve bunları Chery markası altında satmaktadır. Ayrıca  2003 yılından bu yana Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı olan Chery  Jaguar ve Land Rover markalarının da büyük ortağı  
Chery, İspanya’nın Barselona kentindeki eski Nissan fabrikasında araç üretimi yapmayı planlıyor
EV Motors ile yapılan bir anlaşma sonucunda, Chery’nin Avrupa’daki ilk üretim tesisini İspanya’da kurması bekleniyor.
İspanyol hükümeti ve Chery arasındaki anlaşmanın 19 Nisan 2024 tarihinde Katalonya Hükümeti tarafından duyurulması planlanıyor
Bu anlaşma, Nissan’ın kapatılmasıyla işsiz kalan yaklaşık 600 eski Nissan çalışanının yeniden işe alınmasını sağlayacak.
Chery’nin İspanya’daki yatırımının en az 1000 doğrudan iş yaratması bekleniyor.
Şirket, İspanya’da üretim yapmaya başladıktan sonra, İtalya, Birleşik Krallık, Polonya, Hollanda, Almanya ve İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinde de genişlemeyi planlıyor.
Bu bilgiler, Chery’nin İspanya’daki yatırım kararının detaylarını ve bu kararın potansiyel etkilerini ortaya koyuyor. İspanya Sanayi Bakanlığı’nın Chery’ye herhangi bir kamu yardımı teklif edip etmediği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmamış.


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