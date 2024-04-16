Kazakistanlı suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda yaptığı açıklamada, Zharımbetov’un İstanbul Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz Milletimizin Bini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı

İnterpol’ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle de 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov, İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-27’ operasyonu ile yakalandı.