Samanyolu Haber /Gündem / Sarsıcı iklim değişikliği raporu: Sadece sel zararı yılda 1 trilyon Euro /16 Nisan 2024 09:40

Sarsıcı iklim değişikliği raporu: Sadece sel zararı yılda 1 trilyon Euro

Danimarka'da bulunan Avrupa Çevre Ajansı'nın yayımladığı İklimsel Risk Değerlendirmesi Raporu'nda hem Avrupa'yı hem de Türkiye'yi ilgilendiren önemli sonuçlar var.

SHABER3.COM

Son yıllarda dünyanın en önemli gündemlerinden biri hiç kuşkusuz iklim değişikliği. Aşırı sıcaklar, değişen yağış rejimi ve anormal doğa olayları, hem bizleri hem de dünyayı etkiliyor. Danimarka’da bulunan Avrupa Çevre Ajansı’nın İklimsel Risk Değerlendirmesi Raporu, hem Avrupa’yı hem de Türkiye’yi ilgilendiren önemli sonuçlar içeriyor.

Raporun öne çıkan bulguları şunlar:
Türkiye’nin Maruziyeti: Türkiye, Güney Avrupa bölgesinde iklim değişikliğine en çok maruz kalan bölgelerden biri olarak görülüyor. Bu bölgede toplam yağışlarda düşüş, ortalama sıcaklıkta artış ve aşırı yağışlar ile kuraklık eğilimi daha yoğun yaşanıyor.
Küresel Sıcaklık Artışı: Şubat 2023 ile Ocak 2024 arasındaki 12 aylık ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi seviyeleri 1.5°C’yi aştı. Bu, sanayi öncesi seviyelerin 1.48°C üzerinde rekor olan en sıcak yıl olarak kaydedildi. Avrupa, 1980’lerden beri küresel oranın yaklaşık iki katı hızında ısınıyor.
Artan Tehlikeler: Avrupa’da son yıllarda aşırı sıcaklık dalgaları, uzun süreli kuraklıklar, şehir selleri ve deniz seviyesi yükselişi gibi daha güçlü iklim değişikliği tehlikeleri yaşanıyor.
Ekonomik Zarar: Kötümser senaryoya göre, AB’de sadece kıyı selleri ile ilgili ekonomik zarar bu yüzyılın sonuna kadar yılda 1 trilyon Euro’yu aşabilir.
Ülkelerdeki Etkiler:
Almanya ve Belçika: 2021’de aşırı yağış ve büyük seller, 44 milyar Euro hasara ve 200’den fazla ölüme yol açtı.
Slovenya: 2023’te zarar ulusal GSYİH’nın yaklaşık yüzde 16’sını tahmin ediyor.
Yunanistan: 2023’te tahıl üretilen bölgeyi sel bastı, yerleşimler, altyapı, tarım ve insan sağlığı ciddi şekilde etkilendi.
Orman Yangınları: 2022 ve 2023’teki büyük orman yangınları ekosistemleri, karbon depolama ve insan yerleşimlerini olumsuz etkiledi.
Türkiye, Paris Anlaşması’na uygun olarak 2053’e kadar net sıfır emisyon hedefiyle iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı. Ancak bu süreçte, hem Türkiye hem de Avrupa’nın ekonomilerini modern ve sürdürülebilir bir yola yönlendirmesi gerekiyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarsıcı iklim değişikliği raporu: Sadece sel zararı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:47:37