Samanyolu Haber /Gündem / Çinli hemşirelerden mektup /26 Şubat 2020 19:56

Çinli hemşirelerden mektup

Korona virüs salgınının ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentindeki iki hemşire, ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan mektuplarında "Kaygı ve korkularımız var. Ruhen ve fiziken çok yorgunuz ve büyük risk altındayız" diyerek yardım talebinde bulundu.

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Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Guangzou Hastanesi’nden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesi’nden Yan Cın, ünlü tıp dergisi The Lancet’de yayımlanan mektuplarında ruhsal ve fiziksel yorgunluklarından bahsederek, yardım talebinde bulundu.

Mektuplarında, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla ocak ayında Vuhan’a geldiklerini anlatan hemşireler, “Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanlarının Çin’e gelerek bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
 
YORGUNLUKTAN BAYILIYORUZ

Vuhan’daki koşullar ve ortamın düşündüklerinden çok daha zor olduğunu dile getiren 2 hemşire, önlük, N95 maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven gibi ekipmanlarda eksiklerinin olduğunu belirtti. Mektupta, sağlık çalışanlarının uzun saatler bir şey yiyemediğini, bazılarının bu nedenle bayıldığını dile getiren hemşireler, “İşimizde iyi olsak da biz de insanız. Diğer herkes gibi bazen çaresiz hissediyoruz. Kaygı ve korkularımız var. Burada ne kadar süre kalacağımızı bilmiyoruz ve büyük risk altındayız” dedi. Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 2 bin 765.
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