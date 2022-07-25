Cinsel istismardan tutuklanan eski MHP’li başkandan ilginç savunma

17 yaşındaki E.A.'ya defalarca cinsel istismarda bulunması suçlamasıyla 17 Haziran’da tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp hakkındaki iddianame, Diyarbakır 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamladığı iddianamede Kayaalp'e, "zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz" suçlarından üst sınırdan 49 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası istedi





Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, hazırlanan iddianamede, istismarın yaşandığı MHP İl Başkanlığı'nın ismi yerine "bir siyasi parti" ifadesi kullanıldı. İstismar edilen 17 yaşındaki E.A. ifadesinde, Kayaalp'in kendisine şubat ve mart aylarında 10 defa cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.





İKTİDARSIZMIŞ AMA RAPORU YOKMUŞ!





İstismardan sonra parti bürosuna gitmekten vazgeçen E.A., MHP Diyarbakır İl Binası'nda çalışan Şeyhmus Demir tarafından "Sen yürek mi yedin?" diye tehdit edildiğini de aktardı.





MHP İl Başkanlığı'nda ve Kayaalp'in bürosunda çaycı olarak çalışan Mustafa Demir, ifadesinde Kayaalp'in E.A'ya yönelik cinsel istismarını redderken Kayaalp'in kendisine ve E.A'ya masaj yaptırdığını kabul etti.





Kayaalp ise kendisine masaj yaptırmadığını iddia etti. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Kayaalp, geçirdiği ameliyat nedeniyle 'cinsel iktidarsız' olduğunu ancak raporunun bulunmadığını savundu.





“E.A.’NIN BEYANLARI GÜVENİLİR”





Kayaalp tarafından defalarca cinsel istismara uğrayan E.A.’nın ifadesinin doğruluğuna ilişkin adli görüşmecinin verdiği bilgi iddianamede şöyle yer aldı: "Mağdurun kendisini yaş gelişimi düzeyinde ifade ettiği, sorulan sorulara net ve anlaşılır cevaplar verdiği, olaylar arası neden sonuç ilişkisi kurma ve soyut düşünme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği, adli görüşme süresince anlatımlarının belirli bir olay örgüsü ve mantıksal bütünlük dahilinde olduğu, anlatım ile duygulanımının paralellik gösterdiği, olaya yönelik anlatımda betimlemelere ve karşılıklı diyaloglara yer verdiği, tüm değerlendirmeler sonucunda mağdur E.A.'nın söz konusu olaya yönelik adli görüşme odasında vermiş olduğu beyanları güvenilir."





OPERASYONDAN ÖNCE İL TEŞKİLATI FESH EDİLMİŞTİ





İddianamede, 17 Haziran'da gözaltına alınan Kayaalp'in telefonunu değiştirdiğine ve 16 Haziran öncesine ait kayıtların silindiği yer aldı. Yapılan incelemede Kayaalp tarafından kullanılan numaranın E.A., tarafından engellendiği tespit edildi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 16 Haziran'da MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın feshedildiğini açıklamıştı.





'Kayaalp'in cebir, şiddet, zor kullanarak sarkıntılık düzeyini aşacak derecede E. A.'ya cinsel istismarda bulunduğu, tanık beyanları, adli görüşmeci raporu, dijital veriler ve E. A.'nın beyanları birlikte değerlendirildiğinde Kayaalp'in üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu' değerlendirilen iddianamede, Kayaalp'in ifadelerinin 'suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve beyanlarına itibar edilmediği' değerlendirmesi yapıldı.