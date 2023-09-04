Samanyolu Haber /Gündem / Cinsiyet açıklama partisi faciayla sonuçlandı /04 Eylül 2023 19:38

Cinsiyet açıklama partisi faciayla sonuçlandı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde uçağın sol kanadının kırıldığı görülürken, kazayı fark etmeyen parti katılımcıları eğlenmeyi sürdürdü.

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Euronews'te yer alan habere göre Meksika'da cinsiyet açıklama partisi için kiralanan uçak ani manevra sonrası kanadı kırılarak düştü. Parti katılımcılarının fark etmediği kazada pilot yaşamını yitirdi.

Son dönemde popüler hale gelen cinsiyet açıklama partisi Meksika'da facia ile sonuçlandı.

Sinaloa eyaletinde bir çift tarafından düzenlenen parti üzerinden uçan Piper PA-25 Pawnee tipi küçük uçak, pembe toz bıraktıktan sonra ani manevra sonucu düştü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde uçağın sol kanadının kırıldığı görülürken, kazayı fark etmeyen parti katılımcıları eğlenmeyi sürdürdü.

Sinaloa Kızılhaç görevlisi Alan Francisco Rangel, ilk yardım ekiplerinin kaza yerinde bulunan pilota müdahale ederek hastaneye kaldırdığını söyledi.

Nedeni açıklanmayan kazada pilot 32 yaşındaki Luis Angel'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cinsiyet açıklama partilerinde meydana gelen kazalar

Arizona'da 2017'de düzenlenen bir partide 47 bin dönümlük orman küle dönmüştü.  Partide konuklardan 'erkek' ve 'kız' kelimelerinin yer aldığı bir hedefe ateş etmeleri istendi.

Hedefte bulunan tannerite adlı patlayıcı madde açılan ateş sonucu infilak ederken, çevredeki çalılık bölge ateş alarak orman yangınına neden oldu. Organizatörler 8 bin dolar tazminata mahkum oldu.

Yine ABD'de 2019'da düzenlenen bir cinsiyet açıklama partisi de ölümle sonuçlandı. Kutlama için hazırlanan cihaz boru bombası işlevi gördü ve patlama sonucu etrafa şarapnel yağdı.

Olayda cinsiyeti açıklanan çocuğun büyükannesi şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetti.
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