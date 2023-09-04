Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan'dan iş birliğini artırma kararı /04 Eylül 2023 20:16

Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan'dan iş birliğini artırma kararı

Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan başbakanları üçlü görüşmede Doğu Akdeniz'de "iş birliğinin geliştirilmesi" kararı aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ortak değerleri paylaşıyoruz" diye konuştu.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Başbakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da bir araya geldi.

AB ülkeleri Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan görüşmede İsrail ile Doğu Akdeniz'de iş birliğinin geliştirilmesi kararı aldı. Başbakanlar, terörizmle mücadele, yangınlarla mücadele, savunma, güvenlik ve enerji gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Biz ortak değerleri paylaşıyoruz" dedi.

Bu yaz meydana gelen orman yangınlarında da ülkelerin dayanışma sergilediğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Bu yaz hepimiz ağır yangınlarla karşı karşıya kaldık ve birbirimize yardım ettik" dedi.

Yunanistan'da meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi için İsrail ve Kıbrıs yönetimi yangın söndürme uçakları göndermişti.

Üç Akdeniz ülkesinin temsilcileri son sekiz yıl içinde toplam dokuz kez bir araya geldi. Bir sonraki görüşmenin İsrail'da yapılması planlanırken görüşme tarihi ile ilgili bilgi verilmedi.
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