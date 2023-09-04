Samanyolu Haber /Ekonomi / JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti /04 Eylül 2023 20:30

JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

Bugün açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre ABD’li yatırım bankası JPMorgan, beklentilerin üzerinde gelen ağustos enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62’den yüzde 65’e çıkardı.

JPMorgan ayrıca Türkiye’de enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 sonu faiz tahminini yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkardı.

JPMorgan analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, “Ağustos TÜFE’si dezenflasyon sürecinin uzadığına işaret ediyor” diyerek şöyle devam etti:

“Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimiz için, Mart 2024’teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskıları ele almak için daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz.”

ARALIK 2022’DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Reuters’ın anketindeki yüzde 7’lik beklentiye karşın, TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. Böylece yıllık enflasyon Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 72,86, aylık yüzde 8,48 olarak gerçekleşti.

MERKEZ’İN YIL SONU TAHMİNİNE AĞUSTOSTA ULAŞILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e, 2024 için yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmişti.

Banka, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 15 olarak belirlemişti.

2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9'dan yüzde 61,5'e çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023'ün üçüncü enflasyon raporuna ilişkin düzenlenen toplantıda “Enflasyonda zirveyi gelecek yılın ikinci çeyreğinde bekliyoruz. Zirvenin 60 civarında olacağını tahmin ediyoruz” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:07