Antrenör, oğluna faul yapan öğrencisini tekme tokat dövdü

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre skandal olay Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşandı. Yaz tatili değerlendirmek için ilçedeki Sümer Futbol Yaz Okulu’na giderek futbol oynayan 12 yaşındaki S.E.G. isimli çocuğa, futbol antrenörü ve aynı zamanda Sümer Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan Halil A. sahada tekme tokat saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; futbol oynayan çocuğun arkadaşına faul yaptığı, antrenör ve öğretmen Halil A.’nın ise bu olaydan sonra, faul yapan çocuğa önce tokat attığı ardından yerde tekmelediği yer aldı.Yaşanan olayın ardından açıklama yapan S.E.G.’nin babası Ümit Güzeler, öğretmeninin cezalandırılmasını istedi. Görüntüleri izlediğinde şoka girdiğini ifade eden baba Ümit Güzeler şunları söyledi:* “Konya Ereğli'de sanayide esnafım. Oğlum beni iş yerinde çalışırken aradı ve öğretmeni tarafından tekme tokat dövüldüğünü söyledi ve görüntüleri attı. Görüntüleri izlediğimde şoke oldum, strese girdim. Çocuğumu hastaneye götürüp darp raporunu aldım ve karakola giderek şikâyetçi oldum. Böyle eğitimci olmaz. Bugün benim çocuğuma bunu yapan yarın herkesin çocuğuna yapar. Yetkili makamlarca gereğinin yapılmasını istiyorum.* Görüntüleri izlediğimde insanlığımdan utandım. Elim ayağım titredi, şoka girdim. Yerimden kalkamadım ve telefonu elime alamadım. Hocayı aramayı düşündüm ama telefonu çeviremedim. En azından duygularıma yenik düşmedim. Yakınlarım çok aradı, farklı farklı şeyler söylediler ama ben kanunlara güvendiğim için önce kanunlarımıza başvurdum. Gereğinin yapılmasını ve böyle öğretmenlere de görev yaptırılmamasını istiyorum.”Öğretmenin saldırıyı, oğluna faul yapıldığı için gerçekleştirdiğini söyleyen baba Güzeler, “Kursta kendi çocuğuyla karşı takımda rakip oynayan oğlumun faul yaptıktan sonra düşmesini yedirememiş. O yüzden kendisine hakim olmadığını söylüyor, benim çocuğumu tekme tokat darp ediyor. Çocuğuma tekme tokat vurmaya hiçbir hakkı yok. Böyle eğitimci böyle öğretmen olmaz” dedi.Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü, olayın araştırılması için iki müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.