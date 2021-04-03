Samanyolu Haber /Gündem / Çipras ile Erdoğan ilişkisi arkasında bir aşk skandalı çıktı /03 Nisan 2021 09:49

Çipras ile Erdoğan ilişkisi arkasında bir aşk skandalı çıktı

Çipras’ın danışmanı, sevgilisi Türk diplomatın istediği mültecileri gizlice Erdoğan rejimine teslim etmiş!

SHABER3.COM

Yunanistan’da Syriza iktidarı döneminde Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras (Çipras) diplomasi başdanışmanı Vaggelis Kalpadakis’in aşk hayatı yaşadığı Türk Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Feyza Barutçu’nun yönlendirmesiyle Türkiye’den kaçan bazı mültecileri Erdoğan rejimine iade ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan’da yayın yapan Protagon’daki köşesinde bir yazı kaleme alan Yunan gazeteci Apostolos Doxiadis, tek suçu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefet etmek olan Türk vatandaşlarının isimlerinin Feyza Barutçu tarafından sevgilisi Kalpadakis’e verildiği özgürlük isteyen mültecilerin hilekârlıkla iadesinin sağlandığını kaydetti.

Türk diplomat Feyza Barutçu’nun Ankara’dan özellikle Yunanistan’daki Türk Büyükelçilği’ne atandığını belirten gazeteci Doxiadis, Atina’ya gelen Barutçu’nun Çipras’ın diplomasi başdanışmanı Vaggelis Kalpadakis ile aynı evde yaşamaya başladığını belirtti.

2016 yılının Aralık ayında ortaya çıkan skandal Kalpadaki-Barutçu ilişkisinin Yunan medyasında yeterince yer bulmamasına tepki gösteren Yunan gazeteci Apostolos Doxiadis, ‘‘Basınımızın ne kadar yetersiz olduğunu, aynı zamanda bir toplum olarak reflekslerimizin ne kadar dramatik bir şekilde tükendiğini, kurumlarımızın ne kadar zayıf, resmi ve gayri resmi ve yerin siyasi ve manevi elitlerinin ne kadar kör ve nihayetinde hadım edildiğini gösteriyor.’’ dedi.



Feyza Barutçu (kırmızı) Atina’daki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen bir etkinlikte.


Çevresinde liberal ve modern görüşlü biri olarak tanınan Feyza Barutçu’nun 15 Temmuz darbe girişimden sonra on binlerce Türk bürokratları gibi görüşlerinin değiştiğine ve Erdoğan rejiminin fanatik bir destekçisi haline geldiğine dikkat çekilen yazıda, helikopterle Dedeağaç’a indikten sonra Yunanistan’dan sığınma talebi bulunan 8 Türk subayının iadesi için Erdoğan ve Çipras’ın anlaştığı ancak Yunan yargısının müdahalesiyle iadenin gerçekleşmediği belirtildi.

Yunan gazeteci Apostolos Doxiadis ‘‘Uluslararası bir havalimanında kaçakların bulunduğu bir Türk helikopterinin son derece fotojenik görüntüsü nedeniyle konunun televizyon haberlerinde yer almasıydı. Bu tanıtım, gizli bir sınırdışı etmeyi imkânsız hale getirdi. Ancak devletin gizlice başka şeyler yapmasını engellemedi.’’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan rejiminden kaçıp Yunanistan’a sığınan Türk vatandaşlarından gerçek isimlerini Yunan makamlarına bildirenlerin Barutçu’nun elindeki listeyle karşılaştırıldığı belirten Yunan gazeteci Doxiadis, Barutçu’nun istediği kişilerin Türkiye sınırına gizlice götürülerek MİT’e teslim edildiği kaydetti.

TR724.COM 

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