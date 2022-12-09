Samanyolu Haber /Gündem / Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı /09 Aralık 2022 11:24

Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı

Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da, 9 Aralık Cuma saat 11.15 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.

CAN KAYBI YOK
Alınan bilgilere göre; bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının restorasyon yapılan bölümde çıktığı bildirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.


Balkonlardan duman yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.


YARALI BİR KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangına müdahale sürüyor. Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

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