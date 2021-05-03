Ciro kaybı desteğine başvuran esnafa devletten büyük destek: 4 lira 63 kuruş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annesinin adına kayıtlı restoranı olan Cem Emre Akıncı, yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerine başvuru yaptı, hayatının şokunu yaşadı.





Başvuru yaptıktan iki ay sonra annesinin bankadaki hesabına 4 lira 63 kuruş yatırılan Akıncı, “Allah'ım beni şaşırtmasın. Bu müthiş para benim ahlakımı bozmasın inşallah. Ben artık bu parayla kiramı, borcumu harcımı öder, sonra da Maldivler’e tatile giderim, kimse kusura bakmasın” dedi.













“İKİ AY BEKLEDİK”





Sözcü'nün haberine göre iki ay önce Esnaf Odası'ndan arandığını, ciro kaybı ödemesi için başvuru hakkının bulunduğunun hatırlatıldığını söyleyen Cem Emre Akıncı, “Esnaf Odası yetkilileri hakkımız olduğunu söyleyince, hemen işlemlere başladık. Bürokratik işlemleri tamamladıktan sonra yapılacak olan yardım onaylandı mı, ne kadar destek yapılacak diye her gün e-devlet üzerinden kontrol ettik. İki ayı aşkın süreden sonra annemin hesabına 4 lira 63 kuruş ciro desteği yatırıldığına ilişkin makbuz iletildi. Hayallerimiz yıkıldı, şoke olduk” dedi.





“DEVLETİ NEDEN BU DURUMA DÜŞÜRÜYORSUNUZ, AYIPTIR”





Böyle bir durumda kendilerine “Hak etmediniz” yanıtının verilmesinin daha doğru olacağını söyleyen Akıncı tepkisini sosyal medyada yaptığı paylaşımla şöyle dile getirdi; “Onca yazışma, onca bürokratik işlemler verilen emeklerden sonra dalga geçer gibi bu desteğin verildiğini bildirmeleri çok ayıp. Size hak doğmuyor dense bu kadar kırılmaz, bu kadar hayal kırıklığı yaşamazdık. Devleti neden bu duruma düşürüyorsunuz, ayıptır”