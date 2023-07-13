Samanyolu Haber /Gündem / Çobanlara işkence eden uzman çavuş, videoyu TikTok’ta paylaştı /13 Temmuz 2023 09:00

Çobanlara işkence eden uzman çavuş, videoyu TikTok’ta paylaştı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Uzman Çavuş olan ‘Komutan Berk’ adlı bir TikTok kullanıcısı çobanlara işkence uyguladıkları o anları kayda alarak “İntikam” yorumunu ekleyerek hesabında paylaştı.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsal Türeli Mahallesi’ne bağlı Kalkanlı mezrasında çobanlık yapan Yalavuz ailesinden dört kişi askerlerin işkencesine maruz kaldı. 3 Haziran’da yaşandığı belirtilen olay, “Uzman Çavuş Komutan Berk” adlı TikTok kullanıcısının görüntüleri sosyal medyada “intikam” ifadesiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Görüntülerde, üç kişinin ters kelepçe takılarak yere yatırıldıkları, bir kişinin ise oturmuş bir vaziyette bir askerle konuştuğu görülüyor. Yine operasyona çıkan birçok askerin de ters kelepçeli yerde uzanan kişilerin başında beklediği görüntülere yansıdı. Yere yatırılan bir kişinin “Ekmek için yatıyorum burada” dediği ve görüntü çeken askerin ise, “Allah sizi var ya…” ifadelerini kullandığı duyuluyor.



ASKERLERİN İŞKENCESİNİ ANLATTI

Görüntülerde yer alan ve ters kelepçeli bir şekilde yere uzatılan Hanifi Yalavuz, yaşananları Mezopotamya Ajansı’na anlattı. Yalavuz, “Gece hayvanların yanındaydık. 4 kişiydik. Ben ve kardeşim, amcam ve oğlu. Saat 03.20 idi, çatışma çıktı, çatışmadan sonra bizi yakaladılar ve suçladılar. ‘Sizsiniz bize sıkanlar’ dediler. Sonra yere yatırdılar, ters kelepçe yaparak işkence ettiler, hakaret ettiler. Başımıza tekmelerle vurdular” dedi.

BARODAN SUÇ DUYURUSU

Olayla ilgili Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulundu. Barodan yapılan yazılı açıklamada; “Lice ilçesinde kolluk görevlileri olduğu belirtilen kişilerce işkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağını ihlal edici hürriyetlerinden yoksun bırakılarak fiziki ve sözlü saldırıda bulunulduğu iddialarına ilişkin olarak mağdurların baromuza başvurusu üzerine ‘işkence ve kötü muamele’, ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çobanlara işkence eden uzman çavuş, videoyu TikTok’ta... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:41