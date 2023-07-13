Çobanlara işkence eden uzman çavuş, videoyu TikTok’ta paylaştı

Görüntülerde, üç kişinin ters kelepçe takılarak yere yatırıldıkları, bir kişinin ise oturmuş bir vaziyette bir askerle konuştuğu görülüyor. Yine operasyona çıkan birçok askerin de ters kelepçeli yerde uzanan kişilerin başında beklediği görüntülere yansıdı. Yere yatırılan bir kişinin “Ekmek için yatıyorum burada” dediği ve görüntü çeken askerin ise, “Allah sizi var ya…” ifadelerini kullandığı duyuluyor.





Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsal Türeli Mahallesi’ne bağlı Kalkanlı mezrasında çobanlık yapan Yalavuz ailesinden dört kişi askerlerin işkencesine maruz kaldı. 3 Haziran’da yaşandığı belirtilen olay, “Uzman Çavuş Komutan Berk” adlı TikTok kullanıcısının görüntüleri sosyal medyada “intikam” ifadesiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı.Görüntülerde yer alan ve ters kelepçeli bir şekilde yere uzatılan Hanifi Yalavuz, yaşananları Mezopotamya Ajansı’na anlattı. Yalavuz, “Gece hayvanların yanındaydık. 4 kişiydik. Ben ve kardeşim, amcam ve oğlu. Saat 03.20 idi, çatışma çıktı, çatışmadan sonra bizi yakaladılar ve suçladılar. ‘Sizsiniz bize sıkanlar’ dediler. Sonra yere yatırdılar, ters kelepçe yaparak işkence ettiler, hakaret ettiler. Başımıza tekmelerle vurdular” dedi.Olayla ilgili Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulundu. Barodan yapılan yazılı açıklamada; “Lice ilçesinde kolluk görevlileri olduğu belirtilen kişilerce işkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağını ihlal edici hürriyetlerinden yoksun bırakılarak fiziki ve sözlü saldırıda bulunulduğu iddialarına ilişkin olarak mağdurların baromuza başvurusu üzerine ‘işkence ve kötü muamele’, ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.