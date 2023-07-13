Macron’a ‘kesik parmak’ şoku

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi ayağa kaldıran protestolar sonrası konutuna gönderilen kutunun şokunu yaşıyor.



Fransız dergisi Valeurs actuelles'in haberine göre Macron'un resmi konutuna içinde kesik insan parmağı bulunan bir kutu gönderildi. Sağ eğilimli dergiye konuşan bir güvenlik kaynağı, Elysee Sarayı'na gönderilen kutunun endişeye yol açtığını belirtti.





Fransa'da yarın kutlanacak Bastille Günü öncesi gönderilen paketin polis tarafından incelemeye alındığı aktarıldı. Kutuyu gönderen bir kişinin tespit edildiği ve sorgulandığı bildirildi.



Macron'un ofisinden olayla ilgili açıklama yapılmazken durumun nedeniyle ilgili bir bilgi de verilmedi.



Fransa lideri son dönemde emeklilik yaşını yükseltme yasası ve Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren kitlesel protestolar nedeniyle tepkilerin hedefinde.