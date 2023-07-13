Samanyolu Haber /Teknoloji / Avrupa ve ABD'nin casuslukla suçladığı Huawei Türkiye'ye özel bulut servisini tanıttı /13 Temmuz 2023 08:43

Avrupa ve ABD'nin casuslukla suçladığı Huawei Türkiye'ye özel bulut servisini tanıttı

Huawei Türkiye tarafından 12 Temmuz tarihinde 'Bulut Zirvesi' etkinliği düzenlendi. Firma etkinlikte, yerel bulut servisi Huawei Cloud’un tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei Cloud ekosistemi; veri, yapay zeka ve yerel bulutu kapsayan 78 bulut hizmeti ile beraber, Ankara'da yer alacak yeni bir afet müdahale merkezini de içeriyor.

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Huawei’in Türkiye’deki yerel bulut servislerinin tanıtıldığı ‘Huawei Türkiye Bulut Zirvesi’, 12 Temmuz'da, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Huawei yöneticileri etkinlik kapsamında yaptıkları konuşmalarda, endüstriler için bulut servislerinin öneminin ve faydalarının altını çizdi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Huawei Avrupa Başkanı Jim Lu, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao ve Huawei Avrupa Bulut İş Grubu Başkan Yardımcısı Frank Ma etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao şunları söyledi:

“Yeni bulut servisleri, üç ay içinde kullanıma hazır hale gelecek. Günümüzün hızla gelişen teknolojik ortamında, Türkiye’deki kamu ve özel sektör işletmeleri için; bulut bilişim, 5G bağlantısı ve yapay zeka gibi dijital teknolojiler, geleceği yeniden şekillendirecek. 

Dijital ekonomi, GSYH'nin yaklaşık üçte birini, genel büyümenin ise üçte ikisini oluşturuyor. Günümüzde dijital teknolojiye yapılan 1 dolarlık bir yatırım, dijitalleşme sürecinde 3 dolarlık bir büyüme yaratma potansiyeline sahiptir. 

Dijital teknolojinin kurumsal gelir üzerindeki etkisi de aynı derecede önemlidir. 8.300 şirketten oluşan küresel bir örneklemde, dijital teknolojiyi benimseme konusunda ön sıralarda yer alanlar, en alttaki %25'lik gruba kıyasla gelir artışında beş kat gibi önemli bir artış elde ediyor.”
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