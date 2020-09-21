Çocuk hastaneleri bile pandemi tedavisine ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, salgının kontrolden çıkması ile ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak, “Vaka sayıları sürekli artıyor. Uzmanlar ekim- kasım gibi durumun daha da kötüleşeceğini ifade ediyor. Sağlık çalışanları arasında ölümler ve bulaşma oranlar sürekli artmaya devam ediyor. Hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülüyor, ciddi ek önlemler almayı düşünmüyor musunuz?” diye sordu.





Ankara’da durumun giderek kontrolden çıktığını savunan İlgezdi, Sağlık Bakanı’nın da açıkladığı gibi Ankara’nın çok kötü durumda olduğunu hatırlatarak, “Ankara’da durum o kadar kötü ki, Şehir Hastanesinde normalleşme döneminde sadece 3. Kule pandemi hastanesiyken şuan 1 ve 2. Kule de pandemi hastanesi oldu. Odalar iki kişiliğe çıkarıldı, Numune hastanesinin bir kısmı tekrar açılarak hasta kabulüne başladı ama yine yetmediği için şimdi de çocuk hastanesine yetişkin covid-19 hastaları yatırılmaya başladı. Numune Hastanesinde yeni bloklar hasta kabulü için düzenleniyor. Ankara’da her gün hastanelerde yer bulmak için saatlerce hastane gezen ambulans haberleri alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.