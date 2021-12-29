'Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler'

AKP Kurucu Üyesi Kemal Albayrak, büyük suçlar işleyen AKP’nin iktidarı bırakmak istemediği için her şeyi kullanmaya çalıştığını öne sürüp, devletin birimlerini intikam aracı haline getiren AKP’nin yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyledi.





BUNLAR AKP İÇERİSİNDE DE KONUŞULAMIYOR

TV5’te yayınlanan Ankara Kulisi programında konuşan Albayrak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatlarına dikkat çekerek, “Sedat Peker, tanımam etmem. Ama kendileri beraber yaptık diyor. Bir tane kişi şu memlekette sen ne diyorsun diyor mu? Ben gruptaki (AKP Grubu) arkadaşlara bunlar grupta konuşuluyor mu? diye sordum, mümkün değil ki. Ne geliyor aklıma? Bunlar isnat da olabilir”





BANA İFTİRA ATIYORSUN DENEBİLİYOR MU?

İsnat edilen suçlara da dikkat çeken Albayrak, “Uluslar arası para kaçakçılığı, silah, uyuşturucu… Bunlar yanlış da olabilir. Bir Başbakan’ın oğlu Kıbrıs’taki hadiseler… Ya bunlar nedir kardeşim? Bana iftira atıyorsun denilebiliyor mu? Meclis’te muhalefet bunlarla ilgili önerge veriliyor, reddeden kim? Bugün ki iktidar” dedi.





YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

AKP’nin iktidarı bırakmamak için her şeyi kullandığını belirten Albayrak, “Kendileri o koltukta barınmak için dini de ideolojiyi de her şeyi kullanıyorlar. Çünkü çok büyük suçları var. Hesap korkusu var. Ben bu hesap rövanş olsun diye demiyorum ama hayat yaşattığının bedelini ödemektir. Bunlar da yaptıklarının bedelini ödeyecek, adaletle ödeyecek. Devletin birimlerini intikam aracı haline getirdiler” dedi.