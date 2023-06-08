Samanyolu Haber /Gündem / Çok konuşulacak yorum: AKP TL'nin değerini bilerek mi düşürüyor? /08 Haziran 2023 15:56

Çok konuşulacak yorum: AKP TL'nin değerini bilerek mi düşürüyor?

Dövizdeki yükseliş sürerken, ekonomiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. İsmini vermeyen bir Türk banka yöneticisinin TL'deki değer kaybıyla ilgili yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

SHABER3.COM

Dolar ve euro bugün de rekor serisine devam etti. Dolar 23,39TL'den, Euro 25,38'den işlem görüyor. Bloomberg‘ün aktardığına göre kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı. Kamu bankalarının kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi.

Türk Lirası'nın son günlerde Aralık 2021'den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybı dünya basınında geniş yer buluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Financial Times gazetesi TL'de yaşanan değer kaybını kasıtlı devalüasyon olarak tanımladı.

'Lira gerçek değerine yaklaşacak'
Financial Times gazetesinde yer alan değerlendirmede yeni ekonomi ekibinin işbaşına gelmesinin ardından “kasıtlı devalüasyon” yapıldığı ve Türk Lirası'nın da düşüşe geçtiği kaydediliyor.

Merhmet Şimşek’in atanmasından bu yana TL'nin yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiğinin belirtildiği yazıda, Dinamik Yatırım Menkul Değerler’den ekonomist Enver Erkan’ın özetle şu değerlendirmeleri aktarılıyor:

“Kur seçimler öncesinde alternatif mali tedbirlerle ağır baskı altına alınmıştı. Yeni dönemde daha liberal yaklaşımlar söz konusu olacak ve liranın gerçek değerine yaklaştığı durumlar görülecek.”

Goldman Sachs’ın TL'nin üç ay içinde dolar karşısında 23 seviyesine gerileceği tahmini yapmasından yalnızca birkaç gün sonra bu seviyenin görüldüğünü hatırlatan Financial Times, devlet bankalarının kur piyasasına müdahale etmiyor gibi göründüklerini söyleyen bazı uzmanların görüşlerine de yer veriyor.

İsmini vermeyen üst düzey bir Türk bankası yöneticisinin de mevcut durumu “kasıtlı devalüasyon” olarak nitelendirdiği ifade ediliyor.

Wall Street Journal gazetesi de konuyla ilgili haberinde devalüasyon baskısının arttığını, Türk Lirası'ndaki değer kaybının ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün işareti olarak yorumlanabileceğini yazıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çok konuşulacak yorum: AKP TL'nin değerini bilerek mi... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:33