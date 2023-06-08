Çok konuşulacak yorum: AKP TL'nin değerini bilerek mi düşürüyor?

Dolar ve euro bugün de rekor serisine devam etti. Dolar 23,39TL'den, Euro 25,38'den işlem görüyor. Bloomberg‘ün aktardığına göre kamu bankaları kura müdahale etmeye başladı. Kamu bankalarının kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi.







Türk Lirası'nın son günlerde Aralık 2021'den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybı dünya basınında geniş yer buluyor.







BBC Türkçe'de yer alan habere göre Financial Times gazetesi TL'de yaşanan değer kaybını kasıtlı devalüasyon olarak tanımladı.







'Lira gerçek değerine yaklaşacak'

Financial Times gazetesinde yer alan değerlendirmede yeni ekonomi ekibinin işbaşına gelmesinin ardından “kasıtlı devalüasyon” yapıldığı ve Türk Lirası'nın da düşüşe geçtiği kaydediliyor.





Merhmet Şimşek’in atanmasından bu yana TL'nin yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiğinin belirtildiği yazıda, Dinamik Yatırım Menkul Değerler’den ekonomist Enver Erkan’ın özetle şu değerlendirmeleri aktarılıyor:





“Kur seçimler öncesinde alternatif mali tedbirlerle ağır baskı altına alınmıştı. Yeni dönemde daha liberal yaklaşımlar söz konusu olacak ve liranın gerçek değerine yaklaştığı durumlar görülecek.”







Goldman Sachs’ın TL'nin üç ay içinde dolar karşısında 23 seviyesine gerileceği tahmini yapmasından yalnızca birkaç gün sonra bu seviyenin görüldüğünü hatırlatan Financial Times, devlet bankalarının kur piyasasına müdahale etmiyor gibi göründüklerini söyleyen bazı uzmanların görüşlerine de yer veriyor.





İsmini vermeyen üst düzey bir Türk bankası yöneticisinin de mevcut durumu “kasıtlı devalüasyon” olarak nitelendirdiği ifade ediliyor.





Wall Street Journal gazetesi de konuyla ilgili haberinde devalüasyon baskısının arttığını, Türk Lirası'ndaki değer kaybının ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün işareti olarak yorumlanabileceğini yazıyor.