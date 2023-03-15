Çok sayıda sahte diplomalı bürokrat tespit edildi!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, hukukçu Salim Şen, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ve Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, Gökmen Karadağ'ın konuğu olarak bir araya geldi.





Programda konuşan Başarır, iktidar bünyesinde birçok sahte diplomalı kişinin bulunduğunu belirterek, "Bu benim iddiam değil, müfettişlerin, konuyla ilgili görevli kişilerin ulaştığı bilgiler" dedi. Başarır, perşembe günü sahte diplomaya sahip siyasi isimleri açıklayacağını da duyurdu.





"BÜYÜK BİR REZALETİ AÇIKLAYACAĞIM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü "sığınmacı" açıklamasını değerlendiren Başarır, bunun ardından ülkede yaşanan yolsuzlukları ve yolsuzluklara karşı çalışmalarını anlattı. Konuşmasının devamında ise "Perşembe günü çok daha büyük bir skandalı çok daha büyük bir rezaleti açıklayacağım" diyen Başarır, devlet kademelerinde pek çok sahte diplomalı bürokrat bulunduğunu söyledi.





Başarır, şu ifadeleri kullandı:





"Perşembe günü çok daha büyük bir skandalı çok daha büyük bir rezaleti açıklayacağım. Daha önce şunu söyleyeyim, bu ülkede sahte diplomalarla yüksek lisans doktora yapan bürokratları, milletvekillerini, bakan yardımcılarını açıklayacağım. Evraklarıyla belgeleriyle isim isim açıklayacağım. Hiç duymadığınız isimleri göreceksiniz. Meclis kürsüsünde açıklayacağım bunu... Bu ülkeyi bu hale getirmişler efendim. Bakın, bu tespiti de YÖK yapıyor. Ben yapmıyorum. Yüksek lisans ve doktora programları da dahil olmak üzere. ve bunlar da tespit edilmiş zaten. "Bu diplomaları geri verin" denilmiş, "Bunlar geçersizdir" denilmiş. Bakın gazeteciler, araştırmacılar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, eski milletvekilleri.. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'yi bu hale getirdiler."