"Çok sinirlendim" dedi ve...

SAMANYOLUHABER- Habertürk TV’de "Türkiye’nin Nabzı" isimli programda sunucu Didem Arslan Yılmaz ile konuklarından biri arasında gergin anlar yaşandı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili son gelişmeleri anlatmak için Amerika'dan bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini belirterek, programdan ayrılacağını söyledi.





"ÇOK SİNİRLENDİM" DEDİ VE...





Arslan'ın özür dilemesine rağmen Çilingiroğlu, "Yayınım var. Yayını bıraktım geldim sizin için programa geldim. Vaktim kıymetli. Biliyorsanız devam edin arkadaşım. Çok sinirlendim." dedi.





Çilingiroğlu, stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak yayını terk edince Yılmaz, “Allahım yarabbim ya! Böyle bir saygısızlığı yapmaya kimsenin hakkı yok. Hoca devam etseydi ben de onu gönderecektim zaten. Şükür ki kendisi gitti.” diyerek elinde kalemi masaya fırlattı.





MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?





"Türkiye'de Koronavirüs salgının patlamasına hazır olun." deyip canlı yayını terk eden Mehmet Çilingiroğlu merak konusu oldu.





Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Arkansas Kalp Hastanesi’nde araştırmalarına devam ediyor.





Bahçesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Çilingiroğlu geliştirdiği “lazerli akıllı optik tomografi” metoduyla kalpte by-pass ameliyatına son verdi.





Kalp damarlarındaki tıkanıklıkları, hastanın vücudunda kesik işlemi yapılmadan uygulayabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, geliştirdiği tekniklerle tanınan bir cerrrah.