'Çoklu Baro teklifini Metin Feyzioğlu yazdı'

AKP ve MHP’nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeyi hedefleyen, kamuoyunda “çoklu baro” olarak bilinen 28 maddelik “Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik” teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.





AMAÇ HAK İHLALLERİNE KARŞI SESSİZ KALINMASINI SAĞLAMAK

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu amacın hak ihlallerine karşı itirazların kesilmesi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Düzenlemeyle hak ihlalleri karşısında mücadele veren barolar yine olacak. Ama aynı hak ihlallerini başka türlü yorumlayan barolar olacak. Örneğin yaşananların hak ihlali olmadığını söyleyen barolar ortaya çıkacak. Zaten kurulacak olan barolara sarı baro denmesi, bu nedenledir. Sarı barolarla, barolar tartışmalı hale getirilecek ve insan hakları için mücadele eden baroların sessiz kalması sağlanacak. Zaten temel amaç; hak ihlalleri üzerine gidecek baroları tartışmalı hale getireceği bir zemin oluşturmaktı”





“TEKLİFİ FEYZİOĞLU HAZIRLADI”

Gazetecilikte 5N 1K kuralını hatırlatarak, “K değiniz şey Metin Feyzioğlu’nun ta kendisidir” diyen Durakoğlu, “Metin Feyzioğlu’nun bu kanun teklifinin hazırlayanlar arasında olduğunu düşünüyorum. Çok açık bir şekilde Metin Feyzioğlu’nu o koltukta tutabilmek, onun devamlılığını sağlayabilmek için getirilmiş bir yasa. Feyzioğlu ile barolar arasında yaşanan süreç değerlendirildiğinde, bu durum daha net bir şekilde gözlemlenebilir. Biz daha önce 12 baro müracaat edip, Feyzioğlu’nu Genel Kurul’a çağırıp, koltuktan indirecektik. Feyzioğlu bunu hukuksuz bir biçimde reddetmişti. Yeni düzenlemeyle 10 baronun çağırması yetmeyecek, 25 baronun çağırması ile bu mümkün olacak. Dolayısıyla Feyzioğlu ve barolar arasında yaşanan süreçlerin göz önünde bulundurularak, tedbirlerin ele alındığı bir yasa düzenlemesinden bahsediyoruz. Bu teklifin bu ibrelerden bile Feyzioğlu’nun yazdığı ortaya çıkıyor” diye belirtti.





‘FARKLI TBB İHTİYACI DOĞMUŞTUR’

Dün Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’na tepki gösteren birliğin Emek Komisyonu Başkanı ve üyelerinin görevlerinden istifa etmesine ilişkin Durakoğlu, istifaların devam edebileceği sinyalini verdi. Durakoğlu, “Çünkü avukatlar gözünde Feyzioğlu’nun herhangi bir itibarı kalmamıştır. O’nun meşruiyetinin tartışılıyor olması, O’nun bizim adımıza konuşacak konumunun bulunmaması nedeniyle de bir süre sonra çalışılamaz bir TBB’nin de ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor” ifadelerini kullandı.





‘KARARI DURDURMALIYIZ’

Meclis’ten geçen yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) işaret eden Durakoğlu, “CHP, AYM’ye yasanın iptal etme gerekçesiyle başvuru yapacağını açıkladı. Bu çerçevede içinde önemli olan nokta yürürlüğün durdurulmasına ilişkin bir kararın çıkarılmasıdır. Çünkü AYM kararları geriye yürümediği için, bir iptal davası açılmış olması dahil herhangi bir baro kurulursa kuruluşu takip eden süreç içerisinde AYM’nin vereceği kararın o baronun devamına engel olmayacaktır. Bu yüzdende de davanın bir an önce açılması, yürürlüğün bir an önce durdurulması hayati bir önem taşıyor. Bunu sağlayabilmeliyiz. Bundan sonra yapacağımız mücadele de bu çerçevede olacak. Bu aşamaya gelindiği zaman bizlerde nasıl bir mücadele yürüteceğimizi açıklayacağız” şeklinde konuştu.