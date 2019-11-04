Samanyolu Haber /Ekonomi / Olmadı be aslan parçası! /04 Kasım 2019 13:47

Olmadı be aslan parçası!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz bugün "Çokomelli paket" tweeti ile hangi bakanı hedef aldı?

SHABER3.COM

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi paketleri eleştirdi. 

Şahsi Twitter hesabında akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları başta olmak üzere son dönemde yapılan zamlara tepki gösteren Özoğuz, "Ne zaman duracak? diye bakıyoruz. Çokomelli ekonomik paketlerle ilgilenen şahıs; olmadı be! He? Aslan parçası olmadı!" dedi.

"İŞTE SON ZAMLAR BUNA DÖNDÜ"

Özoğuz, "Hani bazen çok büyük ve sert şimşek çakar da arkasından gelen patlama ne zaman bitecek? diye düşünürsün. İşte bu son dönem zam olayı da buna döndü." ifadelerini kullandı.

Çokomel, Ülker'in imal ettiği altı bisküvili üstü çikolata kaplı olan ve renkli folyolara sarılarak satılan şekerleme çeşididir. 

"Çokomel" faslı komedyen Cem Yılmaz'ın esprilerinde geçerken, sosyal medyada çocukluk hatırasına dair bir etiket açıldığında "çokomel" en fazla paylaşılan kelime oluyor.

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