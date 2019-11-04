Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'de yeşil alan, AKP-MHP oyları ile akaryakıt istasyonu oldu! /04 Kasım 2019 13:53

Kayseri'de yeşil alan, AKP-MHP oyları ile akaryakıt istasyonu oldu!

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, imar planında yeşil alan olarak geçen bir bölge, AKP ve MHP'nin oyları ile akaryakıt istasyonuna çevrildi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olan AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanı akaryakıt istasyonuna çevirdi.İmar planında yeşil alan olarak geçen bölge, oy çokluğu ile akaryakıt istasyonuna çevrildi. Yeşil alanın akaryakıt istasyonuna çevrilmesi önerisi, muhalefetin itirazlarına rağmen AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla meclisten geçti.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İLDEM’de daha önce yeşil alan olarak plana işlenen alanın hem de Osman Kavuncu Caddesi üzerinde bulunan Polis Ljmanlarının yoğunluğunun altı kat arttırılarak çok katlı binaya dönüştürülmesini yargıya taşıyacaklarını belriterek, “Sayın Başkan inanın bu iki madde de kesinlikle yargıdan döner. Onun için boşuna bu iki maddeyle ilgili herhangi bir tasarufta bulunmayın” diye uyardı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kayseri'de yeşil alan, AKP-MHP oyları ile akaryakıt istasyonu... Sonraki Haber >>

Biz nasıl devlete ihanet edebiliriz?

Biz nasıl devlete ihanet edebiliriz?

İsrail polisi, Filistinli genci plastik mermi ile böyle vurdu!

İsrail polisi, Filistinli genci plastik mermi ile böyle vurdu!

İtalya liginde taraftarlardan ırkçı tezahürat

İtalya liginde taraftarlardan ırkçı tezahürat

Polis, belediye başkanını kapıdan içeri almadı!

Polis, belediye başkanını kapıdan içeri almadı!

İşte Tenkil’in kurbanları

İşte Tenkil’in kurbanları

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Trafikte yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden biri

Trafikte yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden biri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:41