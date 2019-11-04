Kayseri'de yeşil alan, AKP-MHP oyları ile akaryakıt istasyonu oldu!

Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olan AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanı akaryakıt istasyonuna çevirdi.İmar planında yeşil alan olarak geçen bölge, oy çokluğu ile akaryakıt istasyonuna çevrildi. Yeşil alanın akaryakıt istasyonuna çevrilmesi önerisi, muhalefetin itirazlarına rağmen AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla meclisten geçti.





Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İLDEM’de daha önce yeşil alan olarak plana işlenen alanın hem de Osman Kavuncu Caddesi üzerinde bulunan Polis Ljmanlarının yoğunluğunun altı kat arttırılarak çok katlı binaya dönüştürülmesini yargıya taşıyacaklarını belriterek, “Sayın Başkan inanın bu iki madde de kesinlikle yargıdan döner. Onun için boşuna bu iki maddeyle ilgili herhangi bir tasarufta bulunmayın” diye uyardı.



