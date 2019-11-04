İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu

İtalya Serie A’nın 11. haftasında oynanan maçta yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu. Hellas Verona’nın, Brescia’yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu.





“Buu buu” şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.





Balotelli’nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, “Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar” ifadeleriyle tepki gösterdi.





Mario Balotelli, daha önce de ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.Serie A’da dün de Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.



