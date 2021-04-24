Samanyolu Haber /Sağlık / COVID-19, hamile ve yeni doğanlarda bilinenden çok daha tehlikeli /24 Nisan 2021 10:07

COVID-19, hamile ve yeni doğanlarda bilinenden çok daha tehlikeli

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Covid-19'un hamileler ve yeni doğan bebekler için bilinenden daha fazla risk içerdiğini ortaya koydu.

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Araştırma ekibinin cuma günü yayımladığı sonuçlarına göre, yeni doğan bebeklerde Covid-19 enfeksiyonu yetişkinlere oranla üç kat daha fazla tıbbi komplikasyon riski taşıyor.

Euronews'in haberine göre hamile kadınlarda ise erken doğum, organ yetmezliği, yüksek tansiyon, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm riski Covid-19 ile beraber diğer insanlara göre daha fazla artıyor.

Oxford Üniversitesi doğum bilim profesörü ve araştırmanın eş başkanlarından Dr.Aris Papageorghiou, "Hamilelik sırasında Covid-19'u olan kadınların, virüsten etkilenmeyen hamile kadınlara kıyasla gebelik komplikasyonları yaşama olasılığı yüzde 50'nin üzerindeydi" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın bir başka önemli sonucuna göre ise emzirme, yeni doğmuş bebeklerin annelerinden Covid-19 kapması olasılığını arttırmıyor.

JAMA Pediatrics tıp dergisinde yayınlanan araştırma, aynı zamanda, sezaryen doğumun bebeklerin yeni tip koronavirüse yakalanma riskini arttırabileceğini gösterdi.

Çalışma, aynı hastanede aynı dönemde doğum yapan Covid-19'la enfekte olan ve olmayan, 18 ülkeden 2 bin 100'ü aşkın hamile kadınla gerçekleştirildi.
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