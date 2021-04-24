COVID-19, hamile ve yeni doğanlarda bilinenden çok daha tehlikeli

Araştırma ekibinin cuma günü yayımladığı sonuçlarına göre, yeni doğan bebeklerde Covid-19 enfeksiyonu yetişkinlere oranla üç kat daha fazla tıbbi komplikasyon riski taşıyor.







Euronews'in haberine göre hamile kadınlarda ise erken doğum, organ yetmezliği, yüksek tansiyon, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm riski Covid-19 ile beraber diğer insanlara göre daha fazla artıyor.





Oxford Üniversitesi doğum bilim profesörü ve araştırmanın eş başkanlarından Dr.Aris Papageorghiou, "Hamilelik sırasında Covid-19'u olan kadınların, virüsten etkilenmeyen hamile kadınlara kıyasla gebelik komplikasyonları yaşama olasılığı yüzde 50'nin üzerindeydi" değerlendirmesinde bulundu.





Araştırmanın bir başka önemli sonucuna göre ise emzirme, yeni doğmuş bebeklerin annelerinden Covid-19 kapması olasılığını arttırmıyor.





JAMA Pediatrics tıp dergisinde yayınlanan araştırma, aynı zamanda, sezaryen doğumun bebeklerin yeni tip koronavirüse yakalanma riskini arttırabileceğini gösterdi.





Çalışma, aynı hastanede aynı dönemde doğum yapan Covid-19'la enfekte olan ve olmayan, 18 ülkeden 2 bin 100'ü aşkın hamile kadınla gerçekleştirildi.