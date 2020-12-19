Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 hastalarının yattığı yoğun bakımda patlama: 8 kişi hayatını kaybetti /19 Aralık 2020 10:05

Covid-19 hastalarının yattığı yoğun bakımda patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'de bir hastanede 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası açıklama yapan Vali Gül, 'Erken müdahale tek tesellimizdir' dedi.

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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelirken, 8 hasta yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Erken müdahale tek tesellimizdir" dedi.

Gül'ün açıklaması şöyle:

Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.
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