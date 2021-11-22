Samanyolu Haber /Sağlık / 'Covid-19'a karşı Favipiravir’i boşuna yutmuşuz' /22 Kasım 2021 10:39

'Covid-19'a karşı Favipiravir’i boşuna yutmuşuz'

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın Covid'li hastalara yönelik tedavi protokolünde bulunan Favipiravir adlı anti-viral ilacın yapılan yeni bir araştırma sonucu etkisiz olduğunun gösterildiğini belirtti.

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Müftüoğlu, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’muz daha fazla beklemeden, bu ilacın kullanımıyla ilgili net bir karara süratle varmak zorunda" dedi.

"Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor" diyen Müftüoğlu, şöyle devam etti:

Quote Message: Aslında daha en başta bile etkinliği konusunda hepimizin -herkesin- ciddi kuşkuları vardı. Ama biraz da 'Elde başka çare yok' diye düşünülerek 'Belki biraz faydası olur' umuduyla öneriliyordu. Ne var ki yeni bir çalışma -FAZ 3 PRESECO çalışması- Favipiravir’in etkinliğinin neredeyse 0 noktasında olduğunu net ve açık olarak gösterdi."
Aslında daha en başta bile etkinliği konusunda hepimizin -herkesin- ciddi kuşkuları vardı. Ama biraz da 'Elde başka çare yok' diye düşünülerek 'Belki biraz faydası olur' umuduyla öneriliyordu. Ne var ki yeni bir çalışma -FAZ 3 PRESECO çalışması- Favipiravir’in etkinliğinin neredeyse 0 noktasında olduğunu net ve açık olarak gösterdi."

Sağlık Bakanlığı, daha önceden hastalara uyguladığı Hidroksiklorokin adlı ilacı da 7 Mayıs'tan itibaren tedavi rehberinden çıkarmıştı.
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