Samanyolu Haber /Gündem / Covid ilacı Molnupiravir kullanıma hazırlanıyor /23 Aralık 2022 14:52

Covid ilacı Molnupiravir kullanıma hazırlanıyor

Covid ilacı Molnupiravir denemelerde iyileşme süresini kısalttı

SHABER3.COM

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral Molnupiravir hapının, iyileşme süresini 4 güne kadar kısalttığı tespit edildi. 25 bin aşılı Covid hastasıyla yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı.

Araştırma kapsamında evde uygulanan ilaç, Omicron varyantına yakalanan kişilere beş gün boyunca günde iki kez verildi.

Deney için ölüm ya da hastaneye yatma riski yüksek olan hastalar seçildi ve ilacı alanlarla almayan hastaların iyileşme süreleri kıyaslandı.

İyileşmeye yardımcı olsa da ilaç, düşünülenin aksine, ölüm ya da hastane kabul oranlarını düşürmedi.


Çalışmayla ilgili araştırmada, ilacın hastalığın virüs yükünü ve böylelikle bulaş seviyesini azalttığı da tespit edildi.

Bulgular, ilacın genel nüfusa uygun olmadığı ancak ekstrem koşullarda ulusal sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı azaltabileceği yönünde.

Nuffield Birinci Basamak Sağlık Bilimleri Bölümü'nden Profesör Chris Butler, "Covid-19 için etkili, güvenli ve ölçeklenebilir erken tedaviler bulmak, dünya çapında devam eden salgına yanıt olarak araştırmaların ana hedefi" dedi ve ekledi:

"Tedavilerin devasa bir erişim ve etki bulabileceği yerse toplum. Ancak kimin tedavi edileceği, ilaç verilme olasılığı en yüksek kişileri kapsayan dikkatli klinik deneylerden elde eline kanıtlarla belirlenmelidir."

Merck, Sharp ve Dohme (MSD) tarafından üretilen Molnupiravir, çok pahalı bir ilaç. Yedi günlük ilaç tedavisinin maliyeti yaklaşık 577 sterlin.

Denemelere seçilen insanlarda semptomların başlangıcından itibaren 5 gün geçmiş olması veya 50 yaşın üzerinde olmaları veya altta yatan sağlık koşulları nedeniyle Covid'e karşı daha kırılgan olmaları şartları arandı.

Araştırmacılar ilacın daha önceki denemelerinde aşısız insanlara uygulandığının altını çiziyor, aşının ölümler ve hastaneye yatış riskini azaltmada ana etken olduğunu söylüyorlar.
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