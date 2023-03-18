Credit Suisse hisselerinin kan kaybı sürdü

İsviçreli finans devinin hisseleri haftanın son işlem gününü yüzde 8'in üzerinde kayıpla 1,85 frank düzeyinde tamamladı. Çarşamba günü yüzde 24 değer kaybeden hisseler merkez bankasının likidite desteği açıklamasıyla perşembe günü yüzde 20 oranında yükselerek kayıplarını biraz olsun toparlamıştı.



Fakat DBRS Morningstar'ın bankanın kredi notunu düşürmesi ve bankanın ABD'li hissedarların yönetimin bankanın sorunlarını kendilerinden gizledikleri gerekçesiyle dava açması sonrası bankayla ilgili endişeler daha baskın gelerek hisseler üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladı.



Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyonla mücadeleyi önceleyerek faizleri 50 baz puan artırması genel olarak bankacılık hisselerini olumsuz etkiledi.



Öte yandan İsviçreli parlamenterler Credit Suisse bu duruma düşmesinden sorumlu olanlardan hesap sorma sözü verirken krizin diğer bankalara yayılmaması için de bankanın skandallarla dolu faaliyetlerine çeki düzen verilmesini istedi.