Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da sivil öldürdüğünü itiraf eden Rus askerine 'yalan haber yayma(!)' cezası /18 Mart 2023 11:09

Ukrayna'da sivil öldürdüğünü itiraf eden Rus askerine 'yalan haber yayma(!)' cezası

Ukrayna'da bir sivili öldürdüğünü itiraf eden Rus askeri, 'ordu hakkında yalan haber yaymak' suçlamasıyla 5 buçuk yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

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Daniil Frolkin isimli 21 yaşındaki asker geçtiğimiz yıl ağustos ayında IStories isimli haber portalına verdiği röportajda, işgalin başlamasından kısa bir süre sonra ele geçirilen Andriivka köyünde erkek bir sivili öldürdüğünü itiraf etmişti.

"Dizlerinin üstüne çökmesini söyledim ve alnına bir kurşun sıktım," diyen Frolkin, "Ben 51460'ıncı askeri birlikten piyade er Frolkin Daniel Andreviç, Andrivka'da işlediğim sivillere ateş etmek, sivillerden çalmak ve telefonlarına el koymak suçlarını işlediğimi itiraf ediyorum," ifadelerini kullanmıştı.

IStories hayatını kaybeden kişinin kimliğini 47 yaşındaki Ruslan Yaremçuk olduğunu açıklamıştı. BBC'ye göre 1000 nüfuslu Andrivka'da en az 40 kişi işgal sırasında öldürüldü.

Frolkin Buşa'daki savaş suçlarını işlemekle suçlanan 64'üncü motorize piyade tugayında görev alıyordu.

Frolkin sivilleri öldürdüğünü itiraf ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldığı bilinen ilk asker oldu. Bu cezanın ise başka askerlerin de konuşmasını engellemek için verildiği düşünülüyor.

Moskova bir çok defa Rus askerlerinin Ukrayna'da insan haklarını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Kremlin "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna işgali sonrası resmi açıklamalarla çelişen bilgileri yayanları 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını önünü açan kanunları yürürlüğe sokmuştu.
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