Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri: Yürekleri yanan analar var /16 Kasım 2019 14:54

Cumartesi Anneleri: Yürekleri yanan analar var

İçişleri Bakanlığı ve Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Galatasaray meydanında oturma eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri 764. haftada bir araya geldi.

SHABER3.COM

Cumartesi Anneleri, 764. kez bir araya geldi. Polis kuşatması altındaki eylemde anneler, 1982’de gözaltında öldürülen Mustafa Asım Hayrullahoğlu için adalet istedi. Hayrullahoğlu’nun eşi Aynur Hayrullahoğlu, “37 yıl oldu. Ben eşimi kaybettim. Hala yürekleri yanan eşler, analar, çocuklar var. Yahu bu nasıl iştir böyle” diye sordu.

YETER ARTIK!
Hayrullahoğlu, eşini öldürenlerin cezasız kalarak öldüklerini söyledi. “Öfkem hala devam ediyor. Ne yazık ki öldüler… Keşke ölmeselerdi. Keşke sürünmeye devam etselerdi” dedi. Hayrullahoğlu şöyle devam etti: “37 yıldır aynı zihniyet devam ediyor. Merak ediyorum. Acaba bu insanlar bu zihniyeti devam edenler çocuklarının, torunlarının yüzüne nasıl bakıyor? İleride nasıl hesap verecekler? Bunca insanın katili olarak hiç mi utanmayacaklar? Bizden korkmayın zulmeden sizsiniz biz değiliz. Yeter artık!”

GEÇMİŞTE DE GÜNÜMÜZDE DE OLMADI
Gazeteduvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre bu haftaki açıklamayı kayıp yakınlarından Maside Ocak okudu. Ocak, açıklamada şunları söyledi: “Bir ülkede yurttaşlar hakkını arayabiliyor ve elde edebiliyorsa, o ülkede demokrasiden söz edilebilir. Çünkü demokrasinin düzeyi, birey haklarının kullanılması ile ölçülür. Demokrasinin temel özelliği kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Bu ilkenin varlığı ancak yargı yetkisinin tarafsız ve bağımsız kullanılması ile mümkündür. Yargı gücünün bağımsız olması, yürütme ve denetleme gücünün doğru kullanılmasının teminatıdır. Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemini kuracak siyasi bir irade geçmişte de günümüzde de olmadı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumartesi Anneleri: Yürekleri yanan analar var Sonraki Haber >>

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Göstericiler işi abarttı !

Göstericiler işi abarttı !

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

İlginç bebek arabası taşıma

İlginç bebek arabası taşıma

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:19