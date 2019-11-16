Cumartesi Anneleri: Yürekleri yanan analar var

Cumartesi Anneleri, 764. kez bir araya geldi. Polis kuşatması altındaki eylemde anneler, 1982’de gözaltında öldürülen Mustafa Asım Hayrullahoğlu için adalet istedi. Hayrullahoğlu’nun eşi Aynur Hayrullahoğlu, “37 yıl oldu. Ben eşimi kaybettim. Hala yürekleri yanan eşler, analar, çocuklar var. Yahu bu nasıl iştir böyle” diye sordu.





YETER ARTIK!

Hayrullahoğlu, eşini öldürenlerin cezasız kalarak öldüklerini söyledi. “Öfkem hala devam ediyor. Ne yazık ki öldüler… Keşke ölmeselerdi. Keşke sürünmeye devam etselerdi” dedi. Hayrullahoğlu şöyle devam etti: “37 yıldır aynı zihniyet devam ediyor. Merak ediyorum. Acaba bu insanlar bu zihniyeti devam edenler çocuklarının, torunlarının yüzüne nasıl bakıyor? İleride nasıl hesap verecekler? Bunca insanın katili olarak hiç mi utanmayacaklar? Bizden korkmayın zulmeden sizsiniz biz değiliz. Yeter artık!”





GEÇMİŞTE DE GÜNÜMÜZDE DE OLMADI

Gazeteduvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre bu haftaki açıklamayı kayıp yakınlarından Maside Ocak okudu. Ocak, açıklamada şunları söyledi: “Bir ülkede yurttaşlar hakkını arayabiliyor ve elde edebiliyorsa, o ülkede demokrasiden söz edilebilir. Çünkü demokrasinin düzeyi, birey haklarının kullanılması ile ölçülür. Demokrasinin temel özelliği kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Bu ilkenin varlığı ancak yargı yetkisinin tarafsız ve bağımsız kullanılması ile mümkündür. Yargı gücünün bağımsız olması, yürütme ve denetleme gücünün doğru kullanılmasının teminatıdır. Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemini kuracak siyasi bir irade geçmişte de günümüzde de olmadı.”