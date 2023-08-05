Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 27 gözaltı! /05 Ağustos 2023 15:48

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 27 gözaltı!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez 'hak ihlali' kararına rağmen Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları yine gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Galatasaray Meydanı'na 958. Hafta buluşması için çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları polis ablukasına alındı.

Polis ablukası sonrası gözaltına alınan 27 kişinin isimleri şöyle:

- Hanife Yıldız,

- Besna Tosun,

- Maside Ocak,

- Gülsüm Elvan,

- Eren Keskin,

- Mikail Kırbayır,

- Ali Tosun,

- Hasan Karakoç,

- Ali Ocak,

- Gülseren Yoleri,

- Oya Ersoy,

- Leman Yurtsever,

- İsmail Yücel,

- Cüneyt Yılmaz,

- Ömer Kavran,

- Davut Arslan,

- Arat Dink,

- Şükran Kablan Yeşil,

- Aziz Özkan,

- Bülent Türkmen,

- Gönül Adıbelli,

- Ahmet Keleş,

- Varol Öztorun,

- Canan Kebenç,

- Vaiz Adıgüzel,

- Yılmaz Haksever,

- M. Ensar Korkmaz.

Öte yandan eyleme, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, YSP'li Sırrı Sakık ve Meral Danış Beştaş ile TİP'li Ahmet Şık destek verdi.

AYM, HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI

Ayrıca AYM, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin bir hak ihlali kararı daha verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez buldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 27 gözaltı! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:28