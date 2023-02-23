'Cumartesi Anneleri'nin buluşmasına yasak, hak ihlali'

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri'nin 700. buluşmasını 'herhangi bir bildirimde bulunulmadığı' gerekçesiyle yasakladı.





Her hafta olduğu gibi Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'ne saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Polis daha sonra kafelere sığınanlara da tazyikli su ve biber gazı sıkarak 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.





Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılık 'soruşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Ardından başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.





KÖTÜ MUAMELE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Maside Ocak, "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.





Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle "Kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasının kabul edilemez olduğuna hükmetti.





Ancak Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verildi.





Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri bakan yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

AYM ayrıca başvurucuya 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.