Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı’ anlaştı : 30 büyükşehirde 3 belediye MHP’ye bırakılacak! /29 Kasım 2023 11:30

Cumhur İttifakı’ anlaştı : 30 büyükşehirde 3 belediye MHP’ye bırakılacak!

Erdoğan ve Bahçeli’nin yerel seçimlerdeki işbirliğine son şeklini vermek üzere bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

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Cumhur İttifakı’nda 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerde heyetler arası yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün bir araya gelerek heyetlerin yaptığı çalışmalara son şeklini verecekleri ifade edilirken ittifak kapsamında heyetlerin stratejisini “il, ilçe ve belde bazında CHP’nin kazanabileceği yerlere göre oluşturduğuna” dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek. 30 büyükşehirden, 2019’da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa’da “MHP’nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği”, diğer büyükşehirde ise AKP’nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.

27 YERDE ORTAK ADAY
Görüşmelerde, deprem illerinin yönetimini, “deprem illerini daha hızlı kalkındırmak amacıyla, AKP’nin istediği” belirtiliyor. Ancak bu illerden olan Osmaniye ve Adana’nın MHP’ye bırakıldığı da kaydediliyor. AKP ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23’ünde AKP, 4’ünde ise MHP’nin adayının destekleneceği ifade ediliyor. Bu illerde Osmaniye’nin dışında CHP’nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP’li adayın destekleneceği söyleniyor.

HÜDAPAR ADAY ÇIKARMAYACAK
Cumhur İttifakı’nda yerelde işbirliğinde “bazı Doğu illerinde AKP’nin, HÜDAPAR’ı destekleyeceği” iddiaları gündeme gelmişti. Ancak 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında AKP’nin, YRP, HÜDAPAR ve DSP ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında, “HÜDAPAR’ın aday çıkarmayacağı ve AKP’nin adaylarına destek vereceği” belirtiliyor. AKP’nin DSP ile yürüttüğü görüşmelerde ise “DSP ile AKP arasında tek bir yerde işbirliğinin yapılması kararının alındığı” kaydediliyor.


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