‘Cumhur İttifakı’na çalışıyor’ yalanını piyasaya sürecekler

İYİ Parti Genel İstişare Kurulu CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği teklifine “hayır” anlamına gelen bir karar aldı.



İYİ Partili Cihan Paçacı da teki çeken bu kararın arkasında olduklarını söyledi.



Bu karara ilk itiraz İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan geldi.



Teşkilatları iyi bildiğini belirten Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın arkasında olduğunu söyledi.



Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin’de sözlerine yer verilen İbrahim Özkan, Akşener’in işbirliğinden yana olduğunu düşündüğünü ifade etti.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın değerlendirmelerinin İYİ Partililer tarafından tepkiyle karşılandığı ve bu yüzden bazılarının dünkü oylamada bu yüzden ret oyu verdiğini söyledi.



İYİ Parti’nin hem İstanbul hem Ankara ilçe teşkilatları hem de 60 il başkanımız Genel Başkanımız Meral Akşener’le buluştu. Büyük bir çoğunluğu yoğun bir şekilde iş birliğinden yanaydı. Ben “Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz” mesajımı bu bilgiyle attım. Genel Başkanımız değil ama bazı başkan yardımcılarımız “keşke atmasaydın bu mesajı” diye sitem etti. Lakin ben kitabın ortasından konuşan, açık sözlü bir siyasetçiyim.



Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı devam ederken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmeler, parti yöneticilerimiz tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hatta arafta kalanların ret oyu vermesine neden oldu o açıklamalar.



Genel Başkanımız Akşener’in, 26 Ağustos’taki Afyonkarahisar kampında özetle “yerel dinamiklerin farklı olduğu ve lokal iş birliklerine kapıyı tam kapamadığına” dair mesajları vardı. Bununla birlikte GİK toplantısı başlarken, kendisi “teşkilatların iş birliğinden yana olduğu” mesajını da verdi. Ancak daha önceki toplantılardan farklı olarak “kapalı” usulle oy kullanıldı. Sayın Akşener “ihsas-ı rey” olmasın diye oy kullanmadı ancak ben kendisinin iş birliğinden yana olduğunu düşünüyorum.



HEDEP’in kendi adaylarıyla yerel seçimlere girmesinin, İBB Başkanı İmamoğlu’na yarayacağını düşünüyorum. Bu kararın, İmamoğlu’na oy vermek isteyen ama çekimser kalan milliyetçileri rahatlatacağını iddia ediyorum.



Yerel seçimlerde başka bir ruh hali yaşanır. Muhalefet seçmeninin güçlü adayın etrafında toplanacağını düşünüyorum. Açıkçası, İYİ Parti olarak İstanbul özelinde düşük oy alacağımızın da birçok ilçe teşkilatımız farkında.



Kaldı ki, ben CHP ile kapıların halen kapanmadığını düşünüyorum. CHP yeni ve somut bir teklifle gelirse, her şey değişebilir. Siyasette dün dündür, sözü geçerliliğini koruyor.



Biliyorsunuz ki, genel seçimler sürecinde “İYİ Parti HDP ile gizli ittifak yapıyor” karalamalarına maruz kaldık. Eğer verilen bu karar değişmezse “İYİ Parti Cumhur İttifakı’na çalışıyor” yalanı piyasaya sürülecek. Ben sahayı ve seçmen psikolojisini biliyorum, maalesef bu algı bize yapıştırılacak. Zira, İYİ Parti’nin kendi adaylarını çıkarması oyların bölünmesi anlamına geliyor ve bunun kime yarayacağı ortada.