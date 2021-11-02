Cumhur İttifakı'nda BBP çatlağı: Hükümet üyesi değiliz

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Eylül ayında ABD’ye gidip orada görüşmesiyle gündem olan Cumhur İttifakı’nın üyesi Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, hükumetin yanlışlarının kendilerine yüklenmemesi gerektiğini öne sürdü.







HÜKUMETİN ÜYESİ DEĞİLİZ





Kocaeli Başiskele’de muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen BBP Genel Başkanı Destici, burada yaptığı konuşmada, iktidarın yanlışlarının ‘ittifak ortağı’ diye kendilerine de yüklendiğini ifade etti. Bazen genel yakıştırmalar yapıldığını belirten Destici, “Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükumetin üyesi değiliz. Hiçbir vatandaşımızın bize böyle yaklaşmasını istemeyiz. Bunu hak etmiyoruz” dedi.





YANLIŞ GİDENİN DÜZELTİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ





Hükumetin doğru işlerini desteklediklerini belirten Destici, “Ama eksik, noksan işlerini düzeltmek için de mücadele ediyoruz, hatırlatma yapıyoruz, öneri veriyoruz. Bunun da burada karşılığını alıyoruz. Yanlış giden bir şeyi söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Düzeliyor mu evet. Her şey mi hallediliyor hayır. Ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çünkü devlet bizim, ülke bizim millet bizim. Biz millete hizmet için siyaset yapıyoruz. Milletine hizmet eden Allah’ın da rızasını kazanır” dedi.