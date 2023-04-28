Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi büyüyor: "Hizbullah terör örgütüdür demeleri lazım" /28 Nisan 2023 12:12

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi büyüyor: "Hizbullah terör örgütüdür demeleri lazım"

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, canlı yayında HÜDA PAR'la ilgili soruya yanıt verdi. Destici, "HÜDA PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım" dedi.

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Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürüyor. Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR ise Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alması tartışmalara yol açtı. 

İttifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasette süren HÜDA PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik soruya, "Düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim" yanıtını veren BBP Genel Başkanı, sözlerine şunları ekledi:

"HÜDA PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk Bayrağına yeni isimler aramak doğru değil."

Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık duruma ilişkin de, "Hafif bir rahatsızlığı oldu. Dün gayet sağlıklıydı" diyerek açıklamada bulundu.

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