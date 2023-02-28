Cumhur'da hızlı düşüş: İki ayda 2,4 puan geriledi

Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.







Araştırmanın sonucuna göre AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artışın durduğu ve Aralık ayından bu yana %2,4 puan gerilemiş olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AKP Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti.







Cumhuriyet'in haberine göre araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:





“AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana %2,4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın %4,4 önünde. Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda. Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün %51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle Şubat ayında muhalefet toparladı.”





Araştırma, %95 güven aralığında %2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir.