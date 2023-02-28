Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur'da hızlı düşüş: İki ayda 2,4 puan geriledi /28 Şubat 2023 12:41

Cumhur'da hızlı düşüş: İki ayda 2,4 puan geriledi

Aksoy Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirdiği Şubat ayı araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket sonucuna göre AKP'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oylarının son iki ay içerisinde yüzde 2.4 gerileme olduğu görüldü.

SHABER3.COM

Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. 

Araştırmanın sonucuna göre AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artışın durduğu ve Aralık ayından bu yana %2,4 puan gerilemiş olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AKP Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti. 

Cumhuriyet'in haberine göre araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana %2,4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın %4,4 önünde. Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda. Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün %51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle Şubat ayında muhalefet toparladı.” 

Araştırma, %95 güven aralığında %2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur'da hızlı düşüş: İki ayda 2,4 puan geriledi Sonraki Haber >>

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

İstanbullulara Tayyip kapanı!

İstanbullulara Tayyip kapanı!

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:03