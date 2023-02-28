Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması: 'Görev olarak kabul edebilirim'

Gözler 6'lı masanın 2 Mart'ta "Cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacağı toplantıya çevirildi. Altı lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylıkla ilgili bir soruya FOX TV canlı yayınında yanıt verdi. Yavaş, "Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, Altılı Masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız ama Altılı Masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oy birliği ile alınırsa. Altılı Masa'nın en uygun kararı vereceğine inanıyorum. İşime odaklıyım" dedi.