Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen Koronavirüs şüphesiyle tedavi altında... /25 Mart 2020 19:54

Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen Koronavirüs şüphesiyle tedavi altında...

Koronavirüs salgını tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ali Sirmen'in de koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

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Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ali Sirmen (80) koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Sirmen'in tedavi altına alınmasının ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 'Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak' dedi.

Ali Sirmen'in rahatsızlığını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Küçükkaya, şunları yazdı;

''Cumhuriyet'in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak… okurlarına, sevenlerine ve Türkiye'ye mesajı #EvdeKal''
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