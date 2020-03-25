Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen Koronavirüs şüphesiyle tedavi altında...

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ali Sirmen (80) koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Sirmen'in tedavi altına alınmasının ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 'Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak' dedi.





Ali Sirmen'in rahatsızlığını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Küçükkaya, şunları yazdı;





''Cumhuriyet'in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak… okurlarına, sevenlerine ve Türkiye'ye mesajı #EvdeKal''