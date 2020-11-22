Samanyolu Haber /Dünya / Cumhuriyetçi lobisinden Trump'a baskı /22 Kasım 2020 19:00

Cumhuriyetçi lobisinden Trump'a baskı

ABD başkanlık yarışını Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Ancak Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut başkan Donald Trump’ın sonuçlara itirazı sürüyor. Trump ekibinin Pennsylvania’daki sonuçlara yaptığı itiraz reddedilince Cumhuriyetçilerden Donald Trump’a yönelik “sonuçları kabul et” baskısı arttı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, kararın Trump’ın Pennsylvania’da yasal bir zafer kazanmasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Senatör Pat Toomey, Trump’a yenilgiyi kabul etmesi çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney de mahkemede başarı sağlamaması durumunda Donald Trump’a seçim sürecine saygılı olması çağrısında bulundu.

Pennsylvania’da hakim Trump ekibinin seçimde düzensizlikler olduğu yönündeki suçlamalarını reddetmişti. Hakim Matthew Brann, Trump ekibinin iddialarının “dayanaksız” olduğuna karar verdi.

Bu kararla birlikte Pennsylvania’yı Joe Biden’ın kazanmasının önünde bir engel kalmadı. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden eyalette Trump’tan 80 binden fazla oy almış durumda.

Biden, 3 Kasım’daki seçimde Trump’tan ülke genelinde 6 milyon daha fazla oy kazandı.Delege sayısında da Joe Biden’ın 306-232 üstünlüğü bulunuyor.

Trump’ın Beyaz Saray’da kalması için en az üç büyük eyalette sonuçları değiştirmek zorunda olduğu belirtiliyor.

 
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