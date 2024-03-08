Cuntayla yönetilen üç Afrika ülkesi ortak ordu kuruyor

"Dış desteğe ihtiyaçları var"

Üç ülkede ordu, seçilmiş hükümetlerini devirdikten sonra bölgelerindeki isyanları sona erdirme sözü verdi.

G5 ve ECOWAS'tan ayrıldılar

Üç ülke geçtiğimiz eylül ayında Sahel Devletleri İttifakı (AES) olarak bilinen ortak savunma paktı kurarak G5 adlı uluslararası güçten çekildi.

Afrika'da askeri cuntayla yönetilen Nijer, Mali ve Burkina Faso, "aşırılık yanlısı şiddetle mücadele etmek üzere" ortak bir güç oluşturdu.Nijerya'nın başkenti Niamey'de yapılan görüşmelerin ardından askeri birliğin kurulduğu duyuruldu.Nijer'in en üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Moussa Salaou Barmou, ortak gücün "bölgeki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçeceğini" söyledi.Barmou, "savunma ve güvenlik hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak operasyonel bir konsept" olarak tanımladığı gücün işleyişi ve boyutu hakkında ayrıntı vermedi.Sahel'de yıllarca güçlü bir askeri varlığa sahip olan eski sömürgeci güç Fransa ile ve diğer komşularıyla bağlarını koparan üç ülke, son dönemde Rusya'ya yaklaştı.Ancak analistler, şiddetin bu rejimler altında daha da kötüleştiğini söylüyor.Sahel'deki çatışmaları araştıran bağımsız analist Bedr Issa, güvenlik ittifaklarının etkinliğinin sadece kaynaklarına değil, dış desteğe de bağlı olacağını söyledi.ABD merkezli Hudson Enstitüsü'nde Batı Afrika konusunda uzmanlaşmış araştırmacı James Barnett, üç rejimin de "çok kırılgan" olduğunu ve bunun birlikte çalışma kapasiteleri konusunda şüpheler uyandırdığını kaydetti.Barnett, "Darbelerle iktidara geldiler, muhtemelen kendileri de yüksek darbe riskiyle karşı karşıyalar, dolayısıyla her bir rejimin temeli sallantılıyken istikrarlı bir güvenlik çerçevesi inşa etmek zor" dedi.Geçtiğimiz yıl, IŞİD ve El Kaide bağlantılı grupların saldırılarında bölgede binlerce kişi hayatını kaybetti.Yine bu yıl şubat ayında da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı aldılar.Mali'de on yılı aşkın bir süredir görev yapan BM barış gücü misyonu Minusma da, yönetimin istediği üzerine aralık ayında çıkışını tamamladı.