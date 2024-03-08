Samanyolu Haber /Spor / Altı yıl sonra bir ilk: Fenerbahçe Beko'dan Madrid'de muhteşem zafer! /08 Mart 2024 02:11

Altı yıl sonra bir ilk: Fenerbahçe Beko'dan Madrid'de muhteşem zafer!

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında 89-79 kazanarak 6 yıl sonra bir ilki yaşadı.

SHABER3.COM

THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Wizink Center'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 89-79 kazandı.

Bu sezon hem iç sahada hem de deplasmanda Real Madrid'i yenen Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanında 6 yıl sonra kazandı. Muhteşem bir gece yaşatan Fenerbahçe hem UEFA Konferans Ligi'nde hem de EuroLegue'de geceyi çifte zaferle tamamlamış oldu.

MAÇA DAMGA VURAN GERGİNLİK

Öte yandan THY EuroLeague'de Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın 3. çeyreğinin son bölümünde Real Madrid'den Facundo Campazzo ile Fenerbahçe'den Nick Calathes arasında gerginlik yaşandı.

Campazzo, Fenerbahçe hızlı hücumunda Nick Calathes'e çelme taktı. Arjantinli oyuncu, daha sonra Calathes'e giderek 'Kendini yer attın, kalk' tepkisi gösterdi ve sarı lacivertli oyuncuyu formasından tuttu. Bu olay üzerine Calathes sinirlendi ve Campazzo'nun üstüne yürüdü. Campazzo, bu olay üstüne kendini yere attı. Bu gerginlik nedeniyle oyun bir süre durdu.

    1. PERİYOT: Real Madrid 15-20 Fenerbahçe Beko
    2. PERİYOT: Real Madrid 18-23 Fenerbahçe Beko
    3. PERİYOT: Real Madrid 25-24 Fenerbahçe Beko
    4. PERİYOT: Real Madrid 21-22 Fenerbahçe Beko
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