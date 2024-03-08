Brüksel'de tarihi zafer: Çeyrek finalin kapısını açtık

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+3. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.



Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.



İLK GOL BATSHUAYI'DEN



Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte hareketlenen Çağlar Söyüncü kafa ile topu sağ kale direğinin yanına doğru indirdi. Bu noktada bulunan Michy Batshuayi bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.



Fenerbahçe bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.



OOSTERWOLDE'DEN MÜTHİŞ GOL



Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında orta alanda topla buluşan Edin Dzeko defansın arkasına sarkan arkadaşı Jayden Oosterwolde'ye harika bir ara pası attı. Topla buluşan Jayden Oosterwolde topu ceza sahasına kadar sürdü ve ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi.



UZATMADA PENALTIDAN ÜÇÜNCÜ GOL



Fenerbahçe, Burgess'in ceza sahasında topa eliyle oynaması sonrası penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş ortasını ceza sahasına doğru göndermek istedi. Rakibinden seken top oyun alanını terk etti. Pozisyon sonrasında hakem Video Yardımcı Hakem'e (VAR) danıştı ve topun Christian Burgess'in eline çarptığına işaret ederek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Dusan Tadic topu kalenin ortasına gönderdi ve farkı üçe çıkardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Union Saint-Gilloise deplasmanında da yalnız bırakmadı. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, takımın sahaya çıkmasıyla tezahüratlarla destekte bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.



İSMAİL KARTAL'DAN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki son karşılaşmasına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçta görev alan oyunculardan Rodrigo Becao'yu sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise müsabakasının kadrosuna alamadı. Kartal, Becao dışında Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu da Belçika ekibi karşısında ilk 11'de tercih etmedi.



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci ise, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.



FRED İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.



Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı. Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.