Samanyolu Haber /Gündem / Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum /22 Ağustos 2020 10:41

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu" açıklamasıyla ilgili yazar Yılmaz Özdil "aynı müjdeyi daha önce 8 kez vermişlerdi ben emin olamamıştım. Dokuzuncu kez doğalgazı bulduklarını açıkladılar. Dolayısıyla ben artık emin oldum, Karadeniz'de doğalgaz var. Ben aslında seçim itibariyle bu kez direkt benzin bulacaklarını tahmin ediyordum ama kısmetse 2023'te olacak" dedi.

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Erdoğan’ın doğalgaz bulduk açıklamasıyla Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil dalga geçti. Özdil şöyle dedi:
"Aynı müjdeyi daha önce 8 kez vermişlerdi ben emin olamamıştım. Dokuzuncu kez doğalgazı bulduklarını açıkladılar. Dolayısıyla ben artık emin oldum, Karadeniz’de doğalgaz var.Ben aslında seçim itibariyle bu kez direkt benzin bulacaklarını tahmin ediyordum ama kısmetse 2023’te olacak. Ben bu doğalgaz bulma meselelerini her seçim öncesinden yazdığım için bugüne kadar bir baktım; buldukları doğalgazları 7 defa yazmışım. 2000-2007 yılları arası kömür buluyorlardı. 2007’den sonra petrol bulmaya başlandı. 2007-2013 arası daha çok petrol buldular. Hatta İzmir'de 4 defa petrol buldular, özellikle Binali Yıldırım İzmir'den aday olduğunda buldular"
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